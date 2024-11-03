  • 3 ноября 20243.11.2024воскресенье
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Заводоуковск готовится отпраздновать День народного единства

Общество, 15:59 03 ноября 2024

Фото: @KasenovaSA

Концертную программу в честь Дня народного единства объединят с акцией "Ночь искусств" в Заводоуковске. Праздничные мероприятия пройдут во Дворце культуры.

После концерта "Мы дети твои, Россия" зрителей на уличной площадке ждет огненно-пиротехническое шоу.

В центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина презентуют второй выпуск сборника воспоминаний и рассказов солдат, сержантов, офицеров и военкоров, участвовавших и участвующих в СВО, а также родственников погибших воинов, сообщили в Заводоуковском краеведческом музее.

Во всех сельских Домах культуры Заводоуковского городского округа в честь Дня народного единства пройдут благотворительные концерты в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 03.11.2024Тюменская область лидирует в УФО по числу свадеб на тысячу жителей
19:05 03.11.2024"Деревья дружбы" создали в Тюмени ко Дню народного единства
17:44 03.11.2024Молодые тюменцы реализовали фотопроект о народном единстве
17:02 03.11.2024Тюменцы поделились впечатлениями о форуме "Патриоты Урала"