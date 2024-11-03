Заводоуковск готовится отпраздновать День народного единства

Фото: @KasenovaSA Фото: @KasenovaSA

Концертную программу в честь Дня народного единства объединят с акцией "Ночь искусств" в Заводоуковске. Праздничные мероприятия пройдут во Дворце культуры.

После концерта "Мы дети твои, Россия" зрителей на уличной площадке ждет огненно-пиротехническое шоу.

В центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина презентуют второй выпуск сборника воспоминаний и рассказов солдат, сержантов, офицеров и военкоров, участвовавших и участвующих в СВО, а также родственников погибших воинов, сообщили в Заводоуковском краеведческом музее.

Во всех сельских Домах культуры Заводоуковского городского округа в честь Дня народного единства пройдут благотворительные концерты в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции.