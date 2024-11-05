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Три человека погибли, 28 ранены в ДТП на дорогах Тюменской области за выходные

Происшествия, 11:08 05 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аварийная обстановка на дорогах Тюменской области обострилась. В выходные дни произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека, 28 человек ранены.

Об этом рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

"Стало больше ДТП, связанных с неправильным выбором скорости и дистанции, наездов на стоящий транспорт, на препятствия и съездов с дороги в кювет", — добавила она.

Пять аварий произошли на федеральных трассах. Два происшествия спровоцировали нетрезвые водители, еще три — водители-бесправники. В двух случаях стаж водителей за рулем составлял менее года – пять и девять месяцев.

Из-за снега и гололеда Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скорость и дистанцию с учетом дорожной обстановки и, главное, не спешить.

Инна Пахомова

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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