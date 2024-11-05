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Обновленную Березовую рощу в Ишиме откроют 6 ноября

Общество, 16:38 05 ноября 2024

Администрация Ишима | Фото: Администрация Ишима

Торжественное открытие обновленной Березовой рощи в Ишиме состоится 6 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство памятника природы регионального значения стало возможным благодаря победе Ишима во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. На месте заброшенного стадиона появилось современная зона отдыха со спортивными и детскими площадками, велосипедными дорожками, пешеходным "Кольцом событий", новой входной группой.

Работы здесь шли все лето. Оценить итоги могут все желающие. Открытие начнется в 12 часов. возрастное ограничение: 0+.

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# благоустройство , Ишим

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