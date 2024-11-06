В Тюменской области продолжают реализацию программы организации мест для отдыха горожан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация программы организации мест для отдыха тюменцев будет продолжена. Ежегодно в Тюменской области появляются новые скверы и парки.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский прокомментировал открытие в центре Тюмени сквера с историей географов. По мнению эксперта, эстетически привлекательные и многофункциональные городские пространства могут стать центром притяжения для туристов и инвесторов. Это может способствовать развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

"Создание эстетически привлекательных и многофункциональных площадок, зон отдыха — один из ключевых аспектов развития городской среды. Они не только украшают город, но и выполняют ряд важных функций. Многофункциональные площадки и зоны отдыха не только улучшают качество жизни горожан, но и способны привлекать инвестиции, сохранять культурное наследие", - написал Борис Корсунский на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Особенностью нового общественного места в створе улиц Комсомольской и Первомайской стали семь стендов по периметру с информацией об истории здания Школы естественных наук ТюмГУ, первых ученых-географов, которые положили начало науке в Тюменской области.

Ежегодно в Тюмени появляются новые скверы и парки. Реализация программы организации мест для отдыха горожан будет продолжена.

По словам главы города Максима Афанасьева, в 2025 году планируется приступить и завершить разработку мастер-плана исторического центра в границах улиц Республики, Ленина, так называемое зеленое кольцо протяженностью 5,5 км. Оно включает в себя гражданские и рекреационные объекты, в том числе Цветной бульвар, сквер Немцова, Городскую площадь, сквер Кошек и другие.