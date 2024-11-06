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Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге

Общество, 18:12 06 ноября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

О сильном ветре и снеге предупреждают тюменцев.

Как сообщили в администрации города, 7 ноября ночью ожидается сильный снег, метель. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8 – 13 м/с. Порывы могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8 градусов. На дорогах возможны снежные заносы.

Днем – также небольшой снег. Прогнозируют северо-западный ветер. Возможны порывы до 16 м/с. Температура – от -3 до -5 градусов.

Увеличивается риск количества дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают соблюдать дистанцию, сбавлять скорость и учитывать плохую видимость на дороге.

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# сильный ветер , снег

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