Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

О сильном ветре и снеге предупреждают тюменцев.

Как сообщили в администрации города, 7 ноября ночью ожидается сильный снег, метель. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8 – 13 м/с. Порывы могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8 градусов. На дорогах возможны снежные заносы.

Днем – также небольшой снег. Прогнозируют северо-западный ветер. Возможны порывы до 16 м/с. Температура – от -3 до -5 градусов.

Увеличивается риск количества дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают соблюдать дистанцию, сбавлять скорость и учитывать плохую видимость на дороге.