Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге
Общество, 18:12 06 ноября 2024
| Фото: администрация Тюмени
О сильном ветре и снеге предупреждают тюменцев.
Как сообщили в администрации города, 7 ноября ночью ожидается сильный снег, метель. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8 – 13 м/с. Порывы могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8 градусов. На дорогах возможны снежные заносы.
Днем – также небольшой снег. Прогнозируют северо-западный ветер. Возможны порывы до 16 м/с. Температура – от -3 до -5 градусов.
Увеличивается риск количества дорожно-транспортных происшествий.
Водителей призывают соблюдать дистанцию, сбавлять скорость и учитывать плохую видимость на дороге.