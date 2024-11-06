  • 6 ноября 20246.11.2024среда
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер северный

Тюменский театр кукол показывает спектакль "Мастер и Маргарита" в Москве

Общество, 20:08 06 ноября 2024

ТКТО | Фото: ТКТО

Тюменский театр кукол представляет спектакль "Мастер и Маргарита" в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.

Первый показ состоялся 5 ноября в театре имени Образцова. Второй – пройдет вечером 6 ноября.

Зрители оценили талант актеров и художественное оформление, которое передает таинственную атмосферу спектакля. Кроме того, интерпретация романа от тюменцев оказалась очень оригинальной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спектакль , Тюменский театр кукол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:26 06.11.2024В Ялуторовском районе создали две спортивно-игровые площадки
20:14 06.11.2024Обновленную Березовую рощу открыли в Ишиме
20:08 06.11.2024Тюменский театр кукол показывает спектакль "Мастер и Маргарита" в Москве
19:57 06.11.2024Владимир Якушев включен в набсовет фонда "Защитники Отечества"