Тюменский театр кукол показывает спектакль "Мастер и Маргарита" в Москве
Общество, 20:08 06 ноября 2024
| Фото: ТКТО
Тюменский театр кукол представляет спектакль "Мастер и Маргарита" в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.
Первый показ состоялся 5 ноября в театре имени Образцова. Второй – пройдет вечером 6 ноября.
Зрители оценили талант актеров и художественное оформление, которое передает таинственную атмосферу спектакля. Кроме того, интерпретация романа от тюменцев оказалась очень оригинальной.