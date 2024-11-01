Инвестпроекты на сумму более 4,7 млрд реализуются в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций в четыре млрд 766 млн рублей реализуются на территории Тобольского района.

Об этом корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” сообщили в администрации муниципального образования.

Реализация проектов позволит создать 692 рабочих места.

“Наибольшая активность в сфере торговли – инвесторы закрывают потребность сельского населения в торговых объектах. Возрос интерес инвесторов по созданию объектов туризма”, – добавили в администрации Тобольского района.

Так, в скором времени откроется горячий источник в районе дер. Шестакова. Появление такого объекта позволило создать для жителей Тобольска и Тобольского района 30 рабочих мест.

Инна Пахомова