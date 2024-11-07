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Более 400 самозанятых тюменцев сами формируют пенсию 

Общество, 17:23 07 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 самозанятых жителей Тюменской области самостоятельно формируют будущую пенсию за счет уплаты добровольных страховых взносов. В настоящее время такой возможностью воспользовались 444 самозанятых жителя области, сообщает пресс-служба регионального ОСФР.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по ОПС можно подать лично в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области, в электронном виде на портале Госуслуг или в мобильном приложении "Мой налог". Минимальный размер страховых взносов в 2024 году для самозанятых составляет 50 тыс. 798,88 рублей. Максимальный размер добровольного взноса в 2024 году составляет 406 тыс. 391 рубль. Платеж можно перечислить всей суммой сразу или направлять ежемесячно по частям.

Страховые взносы необходимо уплатить до 31 декабря текущего года. Приобретенные коэффициенты и стаж будут отражены на лицевом счете гражданина до 1 марта 2025 года. Проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа можно в личном кабинете на портале Госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

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# пенсия , самозанятые

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