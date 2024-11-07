Пятидесятую партию гуманитарной помощи отправили на СВО жители Нижнетавдинского района

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жители Нижнетавдинского района собрали и подготовили к отправке в зону СВО пятидесятую партию гуманитарного груза. Всего, по данным председателя Нижнетавдинского отделения общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Михаила Селеверстрова, отправлено 55 тонн.

"Мы работаем уже более двух лет, - рассказал он в эксклюзивном интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия". – В каждом сельском поселении у нас есть по 2-3 пункта сбора. Все работают ради победы под девизом "Боевой опыт с материнской любовью". Мы победим!"

Люди в каждом поселении, по словам главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова, объединяются от мала до велика, и оказывают помощь.

"Жителю Николаю Семенову из деревни Крысова всегда помогает 9-летний внук школьник, восемь женщин Андрюшинского сельского поселения собрались и вяжут носки для бойцов. Сами купили пряжу, и таких примеров очень много", - рассказал Валерий Борисов.