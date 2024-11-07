В Тюмени модернизирована ключевая повысительная насосная станция

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Капитальный ремонт ключевой повысительной насосной станции завершается в Тюмени. Объект расположен в самой высокой точке города и обеспечивает стабильное давление в многоэтажных домах в районе Московского, Червишевского трактов, Плеханово и объездной автодороги, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Самыми сложными стали работы по замене шкафа управления насосным оборудованием. Для удобства жителей переключение автоматики произвели с полуночи ночи до трех утра - в часы наименьшего водопотребления.

"При запуске или остановке насосов раньше происходи скачки давления. Сейчас на каждый насос установлен частотный преобразователь, что позволяет нам проводить плавное регулирование оборудования и сделать работу сети надежнее", - рассказал начальник службы АСУ ТП "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Герасимов.

Новая система подключена к ситуационному центру предприятия, ее круглосуточно контролируют специалисты водоканала. Это позволит оперативно реагировать на изменение нагрузки и поддерживать стабильное давление в сети.

Капитальный ремонт и автоматизация насосной станции нацелены на повышение надежности и качества водоснабжения в областном центре.