Эксперт считает современное положение молодежи динамичным и многообещающим

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Укрепить позиции молодежи в современном обществе и способствовать их успешной самореализации поможет комплексный подход к поддержке молодежи, включающий образование, инновации, социальное предпринимательство, финансовую поддержку и международное сотрудничество. Такую точку зрения в канун Всемирного дня молодежи, который ежегодно отмечается 10 ноября, высказал общественный деятель Илья Кулалаев (Республика Марий Эл).

Современное положение молодежи в нашем обществе, по его словам, можно оценить как динамичное и многообещающее.

"Государство активно поддерживает молодежь через различные программы и проекты, направленные на их самореализацию и профессиональное развитие. Это создает условия для успешного старта в жизни и карьере, - отметил Илья Кулалаев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Однако, есть еще много возможностей для улучшения ситуации. Во-первых, важно развивать образовательные программы, которые соответствуют современным требованиям рынка труда и развивают навыки, востребованные в будущем. Во-вторых, создание инновационных центров и стартапов, где молодежь сможет реализовать свои идеи и проекты, получая поддержку и менторство от опытных специалистов".

В декабре 2021 года правительством РФ утверждена долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках мерами поддержки ежегодно охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, проект "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве.

В январе 2022 года стартовал двухлетний федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на эффективную самореализацию молодежи.

Важная часть работы с молодежью реализуется через проведение разнообразных форумов. На платформе Росмолодежи проходят форумы "Территория смыслов", "Таврида", "ШУМ", "Машук", "Амур", "Экосистема" и др. Они объединяют 50 тыс. очных, 300 тыс. онлайн-участников из 24 регионов страны.