Подозреваемых в краже автомобильных колес задержали в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже автомобильных колес задержали в Тюмени. С заявлением в милицию обратился местный житель. Он сообщил, что с его автомобиля Renault неизвестные похитили комплект колес. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Оперативники установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемых 1980 и 1983 года рождения. В отделе полиции мужчины признались в содеянном и пояснили, что днем на парковке по улице Новгородской они сняли колеса и погрузили их в свою машину. Совершив задуманное, злоумышленники скрылись с места происшествия. Имущество подозреваемые продали третьим лицам, а деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.