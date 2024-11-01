Дегустации и ярмарки пройдут на Дне культуры финно-угорских народов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Дни культуры финно-угорских и самодийских народов в Тюменской области стартуют в Тюмени 16 ноября. Праздник "Мы дети одного корня" начнется в 14 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70), сообщает региональный комитет по делам национальностей.

Горожан ждут выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", мастер-классы по ненецким и хантыйским орнаментам, удмуртским танцам, марийской вышивке, коми куклам, бисероплетению, изготовлению изделий из дерева, а также выставка-дегустация национальной кухни.

Концертная программа включает выступления коллективов юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Удмуртия.

Мероприятия в ближайшие недели пройдут и в ДНК "Строитель". Так, 16 ноября состоится день марийской культуры "Мари кас", 17 ноября - день удмуртской культуры "Мынам пичи гуртэ", 7 декабря - конкурс чтецов "Рифмы северной земли".

Дни культуры финно-угорских и самодийских народов в Тюменской области проводятся в рамках Международного десятилетия языков коренных малочисленных народов.