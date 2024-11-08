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Тюменка Анастасия Попова в числе победителей конкурса "Флагманы образования"

Общество, 18:45 08 ноября 2024

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Тюменка Анастасия Попова вошла в число победителей профессионального конкурса "Флагманы образования" среди управленцев и педагогов.

Итоги подвели в Мастерской управления "Сенеж" 8 ноября. Всего на конкурс было подано 32 тыс. заявок. Победителями стали девять участников из девяти регионов.

В их числе - первый заместитель директора Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Попова, сообщает департамент образования Тюменской области.

На одно место в финале претендовали 167 кандидатов. За четыре дня участники выполнили разнообразные конкурсные задания.

20 лучших в индивидуальном формате представили управленческую инициативу, связанную с развитием системы образования в регионе.

"Это огромная победа над собой, а также вклад всех тех людей, которые были рядом, помогали мне готовиться и поддерживали", – поделилась Анастасия Попова.

Проект "Флагманы образования" президентской реализуется в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения.

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