Новый геотермальный источник открыли в 20 км от Тобольска

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Геотермальный источник "Тобольский" открыли в дер. Шестакова в 20 км от Тобольска 9 ноября. Новое место отдыха и оздоровления расположено на территории 47 тыс. кв. м. Здесь находится здание в минималистичном стиле с комфортной зоной отдыха, стильными раздевалками и душевыми, кафе. Открытый бассейн с геотермальной минеральной водой, джакузи и гидромассажными пушками – главная локация. Его площадь составляет 170 квадратных метров.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на церемонии открытия объекта подчеркнул, что такой проект был необходим для Тобольска. Он напомнил, что в стратегии развития термальных курортов региона прописаны три кластера, Тобольский – один из ключевых.

"Термальный комплекс был необходим здесь, чтобы туристы, которые приезжают в город, могли не только посещать музеи, наслаждаться Тобольском, но и занять свой вечер. Конечно, наше древнее термальное море является фишкой для всей Российской Федерации”, – сказал он.

По его словам, отныне туристические группы, которые приезжают в Тобольск, будут приглашать на данный термальный курорт. Отдыхающим, которые приезжают в частном порядке, также расскажут о возможности остаться здесь на несколько дней не только с культурно-исторической, но и с оздоровительной целью.

Глава города Пётр Вагин сказал, что источник "Тобольский" стал 22-м в регионе. Он отметил, что тоболяки давно мечтали о том, чтобы у них был свой источник, настоящая СПА-зона.

"Этот современный источник позволяет принять все оздоровительные процедуры. Он прекрасно подходит для семейного отдыха. Удобен для того, чтобы семьи с детьми приезжали сюда и совмещали интересное увлекательное путешествие по Сибири, ознакомление с историческими достопримечательностям и оздоровление. Уверен, этот проект хорошо себя зарекомендует, проезжающие мимо гости в обязательном порядке останутся здесь", – поделился Пётр Вагин.

В воде источника "Тобольский" высокое содержание йода и брома. Температура доходит до +42 градусов. Единовременно на источнике могут пребывать не более 50 человек. Это не развлекательный объект, а место для релаксации, подчеркнул основатель источника "Тобольский" Андрей Потапов. Проект по большей части придорожный. Источник будет интересен горожанам и туристам Тобольска, тюменцам, жителям ХМАО, ЯНАО.

Андрей Потапов видит большой потенциал для развития территории комплекса. Следующая очередь комплекса связана с созданием тёплой терассы, гостиничного комплекса, модульных домов. При оптимистичном прогнозе это может произойти в перспективе двух лет. К проектированию гостиничного комплекса уже приступили. Предложения будут формировать, исходя из мнения посетителей. Не исключено, что появятся бани, крытые бассейны.

Проект реализуется компанией "Тюменские минеральные воды" при поддержке правительства Тюменской области, а также компании СИБУР.

"С 2016 года компания СИБУР активно участвует во многих проектах, которые трансформировали городскую среду Тобольска. А с 2019 года, осознавая необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, компания выделяет невозвратные гранты для реализации проектов. Уже более 40 инициатив поддержано в городе. И проект, на котором мы сегодня находимся, один из них. Термальный комплекс "Тобольский" - это важный сегмент притяжения туристической индустрии. Это удовлетворенность жителей и гостей города, увеличение сроков пребывания туриста, о котором сегодня многие говорят", - отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Инна Пахомова