Тюменец предстанет перед судом за нетрезвое управление электросамокатом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего тюменца утвердила прокуратура Тюменской области.

В августе этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при выезде со двора на электросамокате столкнулся с автомобилем GEELY. В результате ДТП обвиняемый травмировал ногу и был госпитализирован.

Правоохранители установили, что ранее тюменец уже привлекался к административной ответственности за "пьяное" вождение, не имея водительского удостоверения. В результате уголовное дело в его отношении направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.