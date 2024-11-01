  • 11 ноября 202411.11.2024понедельник
  • USD97,8335
    EUR105,4510
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Тюменец предстанет перед судом за нетрезвое управление электросамокатом

Происшествия, 10:24 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего тюменца утвердила прокуратура Тюменской области.

В августе этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при выезде со двора на электросамокате столкнулся с автомобилем GEELY. В результате ДТП обвиняемый травмировал ногу и был госпитализирован.

Правоохранители установили, что ранее тюменец уже привлекался к административной ответственности за "пьяное" вождение, не имея водительского удостоверения. В результате уголовное дело в его отношении направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# прокуратура , электросамокат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 11.11.2024В Тобольском районе "Лада" врезалась в дорожное ограждение, водитель погиб
10:46 11.11.2024Пять человек погибли на пожарах за неделю в Тюменской области
10:24 11.11.2024Тюменец предстанет перед судом за нетрезвое управление электросамокатом
23:54 08.11.2024Три человека погибли на пожаре в Тюмени