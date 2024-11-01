В Тобольском районе "Лада" врезалась в дорожное ограждение, водитель погиб

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32-летний водитель "Лады", житель Муравленко, погиб в ДТП на 160 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск утром 11 ноября. В аварии пострадал его пассажир, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, от удара части конструкции отлетели на встречный автомобиль Toyota Auris.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства смертельного ДТП в настоящее время выясняются, прокуратура организовала проверку.