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В Тобольском районе "Лада" врезалась в дорожное ограждение, водитель погиб

Происшествия, 11:19 11 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32-летний водитель "Лады", житель Муравленко, погиб в ДТП на 160 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск утром 11 ноября. В аварии пострадал его пассажир, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, от удара части конструкции отлетели на встречный автомобиль Toyota Auris.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства смертельного ДТП в настоящее время выясняются, прокуратура организовала проверку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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