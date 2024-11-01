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Разведчики и саперы в зоне СВО получили новое оборудование из Тюмени

Общество, 11:08 11 ноября 2024

Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

Беспилотник и другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач, получило подразделение БПЛА отдельной бригады морской пехоты в зоне СВО. Гуманитарный груз доставили военнослужащим, которые занимаются разведкой и разминированием водных объектов и суши, сообщает информационный центр регионального правительства.

Морские пехотинцы, в числе которых жители Тюменской области, поблагодарили земляков за помощь. Свое обращение они записали на видео.

"Уважаемые Александр Викторович, Николай Юрьевич, дорогие коллеги из молодежной политики, родные тюменцы! Мы от всей души хотим поблагодарить вас за помощь. Сибирь всегда славилась своей сплоченностью! Наше с вами взаимодействие тому доказательство. Будьте уверены, враг будет разбит! Победа будет за нами!", - отметили бойцы.

Видео - информационный центр правительства Тюменской области.

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# гуманитарный груз , оборудование , СВО

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