Тюменская область отличается стабильностью, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для привлечения инвестиций в регион очень значимым фактором является стабильность. Именно этим качеством, по мнению эксперта РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, на протяжении многих лет отличается Тюменская область.

"В 2021, 2023, 2024 годах Тюменская область - в тройке лидеров общероссийского рейтинга, а в 2018 году вообще занимала 1 место по инвестиционной привлекательности, - отметила она на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Такие неизменно высокие показатели невозможны без предоставления комплексной системы поддержки, созданной в регионе. Разнообразные инструменты, применяемые в Тюменской области, предоставляют инвесторам возможность выбора наиболее эффективных мер конкретно для их бизнеса. Это позволяет создать лучшие условия для развития компаний и стимулирует экономический рост в регионе".

Помимо финансовых мер поддержки существуют и нефинансовые, которыми активно пользуются регионы в рамках решения проблем бизнеса. Важнейшим фактором успешности директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, назвал и управленческую команду, которая всегда в диалоге с бизнесом и институтами развития, такими как Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"В рамках реализации нового проекта я как бизнесмен должен определиться, куда пойду - в этот регион или соседний. Если в соседнем такого разнообразия мер поддержки нет, конечно же, я буду ориентироваться на тот субъект, где они есть, - пояснил Михаил Лабудин, комментируя итоги Тюменского градостроительного форума. - В Тюменской области все это присутствует. Есть планы по созданию других промкластеров. Сегодняшний диалог с бизнесом показал, что это реальный инструмент снижения затрат при реализации инвестпроектов".

Всего в стране создано более 70 кластеров, куда входят 700 предприятий в кооперационной цепочке. Тюменская область стала одним из первых регионов, который запустил программу поддержки строительных предприятий в рамках промышленного кластера. Такой же кластер создан и в Хабаровском крае.

Также в Тюменской области работают два индустриальных парка, тюменский Западно-Сибирский инновационный центр. Все это способствует снижению затрат в рамках реализации проектов непосредственно на инфраструктурно подготовленных площадках.