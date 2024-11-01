Александр Моор прокомментировал участие в образовательном интенсиве на Ямале

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В истории России достаточно примеров эффективного решения сложнейших управленческих задач, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, который вместе губернаторами Югры и Якутии познакомился с лучшими региональными кейсами в разных сферах жизни Ямала.

Александр Моор во главе региональной команды принял участие в образовательном интенсиве по изучению передового опыта управленцев Ямало-Ненецкого автономного округа, который прошел в Салехарде.

"В последнее время мы много говорим о технологическом суверенитете. А я бы говорил о суверенитете управленческом, - подчеркнул Александр Моор. - До недавнего времени в сфере управления мы больше базировались на зарубежном опыте. Но в истории нашей страны более чем достаточно собственных примеров эффективного решения сложнейших управленческих задач. Давайте, например, вспомним великих управленцев, которые создавали и развивали Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс. Я уверен, что они могли бы читать лекции тем зарубежным специалистам, по книгам которых нас пытаются учить. То же самое касается Якутии. У нас накоплен огромный опыт управления. Просто он пока не описан, не сформулирован. Поэтому мне кажется, наша задача – выкристаллизовать лучшее, что было в истории и что есть сегодня, чтобы использовать эти практики в будущем".

В рамках трека "Здравоохранение и социальная защита" Ямал представил опыт внедрения региональной карты жителя "Морошка". Этот инструмент использования услуг и сервисов реализуется совместно с национальной платежной системой "Мир" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". На сегодняшний день по карте "Морошка" оказано более 2 млн услуг, 230 тыс. человек подключились к проекту, 30 партнеров по всему округу предоставляют скидки на свои услуги, доступно более 10 полезных сервисов в различных сферах жизни.

Команды регионов познакомились также с реализацией молодежной политики на Ямале, в частности, созданием сети арт-резиденций во всех городах автономного округа. Сейчас уже работают три арт-резиденции – "Полярис" в Салехарде, "Миксер" в Ноябрьске и "Лампа" в Лабытнанги. К 2027 году планируется открыть еще пять арт-резиденций.

Участники трека "Спорт и культура" обсудили развитие спортивной инфраструктуры.

Трек "Строительство, транспорт и ЖКХ" познакомил участников интенсива с ямальским опытом строительства в условиях вечной мерзлоты, системой автоматизированного контроля температуры грунтов оснований объектов капитального строительства.

Также Ямал представил опыт применения авиационных беспилотных систем.

По словам представителя Агентства политических и экономических коммуникаций в Ямало-Ненецком автономном округе Сергея Зубанова, Ямал в последние годы демонстрирует на всю страну качество своего дополнительного образования для чиновников всех уровней.

"Недаром "ученики" ямальской школы управления занимают высокие посты в других регионах, - отметил он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - На Ямале успешно работает Институт управления правительства ЯНАО, куда не так-то просто попасть. Потому что, помимо высокого качества обучения, окончание этой школы практически гарантирует карьерный рост выпускников".