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Тюменцы смогут задать вопросы о маркировке продукции по горячей линии

Общество, 15:32 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам цифровой маркировки товаров работает в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и региональном Центре гигиены и эпидемиологии. До 22 ноября тюменцы могут задать вопросы, которые касаются контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты расскажут: какая продукция на полках в магазинах сегодня должна быть обязательно промаркированной; какие исключения действуют из этих правил; как государство контролирует оборот товаров с маркировкой; куда обращаться, если гражданин обнаружил на полке товар без маркировки; какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований.

Задать вопросы можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов по тел.: 8 (3452) 20-31-11, 20-34-56. В пятницу горячая линия будет работать с 9 часов до 16 часов 45 мин.

Можно также обратиться в Консультационный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по тел. 8 (3452) 68-48-94. Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах Управления.

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# горячая линия , Управление Роспотребнадзора , центр гигиены и эпидемиологии

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