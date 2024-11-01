Тюменские музыканты выступят под управлением Муртузы Бюльбюль оглы

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт "Солисты ТФО" начнется в Тюменской филармонии 14 ноября в 19 часов. За дирижерский пульт встанет Муртуза Бюльбюль оглы.

По информации организаторов, это музыкант в третьем поколении, внук оперного певца, народного артиста СССР, профессора Муртузы Мамедова, сын известного композитора и певца, народного артиста Азербайджана, профессора Полада Бюльбюль оглы.

Он учится на факультете оперно-симфонического дирижирования в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в классе доцента В. Валеева.

Дирижерский дебют 14-летнего музыканта состоялся в 2015 году в Баку с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром. С тех пор география выступлений молодого дирижёра значительно расширилась, он выступал в Германии, Италии, России, Туркменистане и Казахстане.

Муртуза Бюльбюль сотрудничал с известными симфоническими и камерными оркестрами, работал ассистентом дирижеров Сергея Скрипки и Федерико Санти.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.