Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Региональный центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся в Тюмени 11 ноября. Пройти обучение и стать добровольцем на мероприятиях по сохранению исторической памяти могут все желающие старше 14 лет.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщила руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Дарья Терёхина.

"Мы начинаем обучающие мероприятия для волонтеров, чтобы подготовить их к памятным мероприятиям. Первое такое — День героев Отечества, который будет отмечаться в декабре. Начинаем просвещать добровольцев, давать им исторический минимум, рассказывать об общих моментах в организации мероприятий. Также проведем ряд акций, например, уроки мужества для школьников по всему региону. В следующем году это будут памятные даты, посвященные блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и другим важным историческим событиям", — рассказала Дарья Терёхина.

Обучение пройдет в том числе в онлайн-формате, чтобы к подготовке могли присоединиться жители отдаленных населенных пунктов. Очные занятия с волонтерами состоятся в Тюмени и других муниципалитетах региона.

По мнению ветерана Великой Отечественной войны Мефодия Гаврилова, особенно необходима память о Великой Отечественной войне молодому поколению.

"Мы сейчас готовимся к празднованию Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Этот праздник — общий для всех, для всего народа прогрессивного, всего мира. Всегда необходимо помнить, что именно советский солдат спас человечество от фашистской чумы. Особенно эта память нужна молодому поколению. Новое поколение принимает эту эстафету, заступает, как говорят ветераны, на свой исторический пост. Крайне важно, чтобы молодежь сердцем восприняла кровью омытый опыт прошлого, гордость и величие свершенного отцами и дедами подвига", — отметил Мефодий Гаврилов в приветственном слове.

Узнать подробнее об обучении и записаться на мероприятия можно на сайте волонтерыпобеды.рф и в группе регионального отделения движения ВКонтакте.

Вера Коршунова