В Тюмени на проезде Дорнина горел частный дом
Происшествия, 19:02 11 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Пожар произошел в частном жилом доме по проезду Доронина в Тюмени 11 ноября. Сообщение о происшествии поступило в третьем часу дня, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пожар ликвидирован на площади 56 кв. м, пострадавших нет.
В тушении было задействовано пять единиц техники и 16 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Причина пожара устанавливается.
Видео: пресс-служба МЧС России по Тюменской области.