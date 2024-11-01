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В Тюмени на проезде Дорнина горел частный дом

Происшествия, 19:02 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар произошел в частном жилом доме по проезду Доронина в Тюмени 11 ноября. Сообщение о происшествии поступило в третьем часу дня, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пожар ликвидирован на площади 56 кв. м, пострадавших нет.

В тушении было задействовано пять единиц техники и 16 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.

Видео: пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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