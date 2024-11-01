Роль волонтерства в поддержке участников СВО обсудили на круглом столе в Тюмени

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Роль волонтерства в поддержке защитников Отечества обсудили участники круглого стола, который состоялся в Тюмени в рамках проекта "Тюмень для СВОих", реализуемого изданием "Комсомольская правда" – Тюмень". Задачи проекта – поддержать земляков, участвующих в специальной военной операции, и раскрыть потенциал волонтерства в Тюменской области, отмечают организаторы.

О работе по поддержке участников СВО рассказала заместитель руководителя по социальному сопровождению филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Анастасия Тимофеева. Она отметила, что в фонд обращаются участники специальной военной операции и члены семей военнослужащих для получения мер социальной поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях.

"Помогаем в получении удостоверения ветерана боевых действий, в медицинской реабилитации, оказании психологической помощи, трудоустройстве, переквалификации и других вопросах. С момента открытия фонда по различным вопросам обратились порядка девяти тысяч человек", – отметила Анастасия Тимофеева.

С первых дней начала СВО неравнодушные горожане и жители сельских поселений стали объединяться в волонтерские организации. Так, образовалось движение "Девчата за Победу!". Его активисты с 2022 года занимаются оказанием помощи непосредственно в зоне СВО: собирают гуманитарную помощь и лично раз в два месяца отвозят посылки на передовую. Также на полигонах они обучают ребят тактической медицине.

Волонтерские организации созданы и в муниципалитетах юга области. Так, в Исетском районе создан штаб отделения всероссийской общественной организации "Боевое братство". Его председатель, глава администрации Бобылевского сельского поселения Артем Ирмянцев отметил, что много запросов приходится именно на маскировочные сети, которые считаются расходным материалом.