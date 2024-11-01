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Названы габариты самой большой вторичной квартиры в Тюмени

Общество, 18:16 12 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продается пристрой к 9-этажке площадью 498,3 кв. м за 43,5 млн рублей. Рейтинг, отражающий максимальные габариты вторичных квартир (с выполненным ремонтом) в региональных центрах РФ, составил Циан.

Тюменский пристрой в этом рейтинге занимает вторую позицию. Сразу после Хабаровска. Он находится по улице Республики. По сути, это настоящий коттедж. На трех ярусах собраны пять спальных комнат, большая кухня (50 кв. м), четыре лоджии, бассейн, хаммам, сауна и гаражный бокс на два автомобиля – в общей сложности 266,3 кв. м жилой и 232,0 кв. м нежилой площади.

Девять из десяти фигурантов рейтинга – это города к востоку от Москвы: три поволжских (Ульяновск, Самара, Казань), один уральский (Екатеринбург) и пять сибирских (Томск, Барнаул, Омск, Тюмень и Хабаровск). Единственное исключение – Ростов-на-Дону. Примечательно, что лишь половина всех позиций досталась городам-миллионникам. В целом недвижимость, обеспечившая присутствие того или иного города в первой десятке, имеет площадь от 390 (Ульяновск) до 540 (Хабаровск) кв. м.

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# жилье , рейтинг

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