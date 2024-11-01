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Обмен практиками четырех регионов стал уникальным опытом в России

Экономика, 22:49 12 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обмен практиками четырех регионов уникальный опыт в России. Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в завершении образовательного интенсива с участием команд правительств Тюменской области, ХМАО – Югры и Якутии.

"Четыре ключевых региона нашей страны во всех смыслах. И кому как не нам задавать высокую планку. Уверен, что добрая дружба, зародившаяся ранее, будет усилена. Это уникальный опыт в нашей стране, который мы будем нести", - подчеркнул, выступая на торжественном подведении итогов работы команд Дмитрий Артюхов.

Отметим, что несколько дней в ходе образовательного интенсива по реализации инфраструктурных проектов на команды Тюменской области, Ханты- Мансийского автономного округа- Югры, Республики Саха изучали опыт Ямало-Ненецкого автономного округа в здравоохранении, социальной защите, образовании, молодежной политике, строительстве, экономике и агропромышленном комплексе, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# образование , правительство Тюменской области

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