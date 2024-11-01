В Тюмени отберут дворы для благоустройства в 2026 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предложить свои дворы для благоустройства жители Тюмени могут с 18 ноября по 17 декабря. Подготовке документов для отбора в план на 2026 год посвятили заседание круглого стола в областном центре.

Представителям ТОС и УК разъяснили порядок требований к протоколу общего собрания, документам для подачи заявки, а также напомнили адреса приема предложений и контакты для справок.

Как отметила начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Анна Битюкова, если горожане неверно оформят протокол, то у них есть время на его изменение и повторную подачу.

"Тюменцы принимают решение о готовности участия в программе благоустройства, а после окончания работ обязуются взять обновленную территорию на содержание", - добавила она.

Напомним, что программа благоустройства дворов работает в Тюмени с 2011 года. В этом строительном сезоне в ее рамках качественно преобразились более 50 придомовых территорий.