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Оздоровительный центр заплатит подростку, на которого упали футбольные ворота

Происшествия, 13:09 13 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей выплатит подростку оздоровительно-образовательный центр "Спутник" в Сорокинском районе. В августе школьник получил травму во время отдыха по путевке, сообщает прокуратура Тюменской области.

Проверка установила, что несовершеннолетний находился на спортивной площадке и повис на футбольных воротах, которые упали на него, причинив вред здоровью средней тяжести.

По итогам проверки два должностных лица центра были привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

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# компенсация , прокуратура

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