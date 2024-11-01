Тюменец Иван Зарубин вошел в шорт-лист Знание.Премия

| Фото: vk.com/mas.tergoda | Фото: vk.com/mas.tergoda

Преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин вошел в шорт-лист Знание.Премия, сообщают организаторы.

Иван занимается повышением мастерства педагогических и руководящих работников системы СПО. Выступает на стратегических сессиях и курсах для педагогов с совокупным охватом более 6 тыс. человек. Он продвигает взаимодействие образовательных организаций с предприятиями и стимулирует коллег участвовать в конкурсах профессионального мастерства. В 2023 году одержал победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников СПО "Мастер года".

Всего от Тюменской области был 161 соискатель. В шорт-лист главной просветительской награды страны вошли 107 заявок в 18 номинациях. Среди них 58 просветителей, 43 проекта и шесть компаний. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность перед жюри в Москве. К выступлению их подготовят известные тренеры по ораторскому искусству. Развить навыки самопрезентации им помогут мастер-классы от бизнес-тренера Нины Зверевой, бизнес-тренера, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе Знание.Академия.

"Рад объявить, что мы установили новый рекорд – на участие в этом сезоне проекта было отправлено 19 тысяч 523 заявки. На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей – это колоссальная конкуренция. Каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и наша задача помочь им получить это признание", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.