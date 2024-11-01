В Тюменской области несовершеннолетние получили более 50 тыс. налоговых уведомлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 тысяч налоговых уведомлений получили несовершеннолетние собственники Тюменской области. В письмах указаны суммы начисленных налогов на имущество. Уплатить их должны родители.

"Это количество меньше, чем в прошлом году – тогда отправили свыше 90 тысяч уведомлений. Уменьшение связано с тем, что уведомления с суммами менее 300 рублей не направляются", - рассказала, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Тюменской области Наталья Бузолина.

Отметим, что всего жителям Тюменской области отправили более 642 тыс. налоговых уведомлений. Общая сумма исчисленных налогов составила 3,7 млрд рублей. Впервые предстоит уплатить 693 млн рублей налога на доход с процентов по банковским вкладам. Учитываются все депозиты, как рублевые, так и валютные.

Уплатить налог на такой доход нужно до 2 декабря единым налоговым платежом, как и налог на имущество.

Оксана Корнеенкова