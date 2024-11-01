  • 13 ноября 202413.11.2024среда
  • USD97,9559
    EUR104,2533
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер западный

В Тюменской области несовершеннолетние получили более 50 тыс. налоговых уведомлений

Общество, 14:59 13 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 тысяч налоговых уведомлений получили несовершеннолетние собственники Тюменской области. В письмах указаны суммы начисленных налогов на имущество. Уплатить их должны родители.

"Это количество меньше, чем в прошлом году – тогда отправили свыше 90 тысяч уведомлений. Уменьшение связано с тем, что уведомления с суммами менее 300 рублей не направляются", - рассказала, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Тюменской области Наталья Бузолина.

Отметим, что всего жителям Тюменской области отправили более 642 тыс. налоговых уведомлений. Общая сумма исчисленных налогов составила 3,7 млрд рублей. Впервые предстоит уплатить 693 млн рублей налога на доход с процентов по банковским вкладам. Учитываются все депозиты, как рублевые, так и валютные.

Уплатить налог на такой доход нужно до 2 декабря единым налоговым платежом, как и налог на имущество.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# имущество , налоги , УФНС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 13.11.2024Движение транспорта ограничат в центре Тюмени 15 ноября
16:38 13.11.2024Студенты вузов России встретятся на хакатоне по программированию в Тюмени
16:27 13.11.202430 обращений от тюменских предпринимателей поступило на платформу "ЦУР-Бизнес.72"
16:05 13.11.2024Тюменские предприниматели могут подать заявку на премию "Связи"