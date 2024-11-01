На вопросы россиян о строительстве, ипотеке и ЖКХ ответил Марат Хуснуллин

| Фото: пресс-служба национального центра "Россия" | Фото: пресс-служба национального центра "Россия"

Первым гостем серии открытых диалогов "100 вопросов о будущем России" стал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В национальном центре "Россия" он рассказал об объемах строительства жилья и дорожной инфраструктуры, модернизации сферы ЖКХ и реализации проектов по благоустройству, а также ответил на вопросы, волнующие жителей страны.

Вице-премьер особо подчеркнул, что стройка в последние годы заняла большую долю в экономике и каждый год стабильно прирастает.

"Ни пандемия, ни санкции, — ничто не повлияло на наше развитие, мы каждый год стабильно прирастали. А что это значит ? Это значит, что в том числе прирастала промышленность стройматериалов, транспорт, все финансовые услуги. То есть, стройка - это драйвер экономики. И наша задача — удержать этот позитивный тренд", — заявил Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что в приоритете у властей сейчас находится борьба с инфляцией. В зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения — в том числе о судьбе льготной ипотеки.

"Сейчас по поручению президента идет объемная работа для достижения наших национальных целей развития. К 2030 году планируем повысить обеспеченность жильем до 33 кв. м на человека. Для достижения этой цели необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади. Это значит, что каждый пятый квадратный метр в стране будет новым. Хороших результатов достигли и в дорожной деятельности. За последние шесть лет в России было построено, реконструировано и отремонтировано свыше 140 тыс. км дорог. В регионах уложено почти 1 млрд кв. м асфальта. Кроме того, по поручению Президента до 2030 года планируем построить порядка 50 обходов населенных пунктов", — рассказал Марат Хуснуллин.

В открытом диалоге были затронуты и такие темы, как города — точки роста и их влияние на судьбу регионов и всей страны, ближайшие транспортные задачи и пути их решения, а также меры социальной поддержки.

Участниками открытых диалогов "100 вопросов о будущем России" на площадке национального центра "Россия" станут представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, региональные спикеры, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, эксперты различных отраслей.