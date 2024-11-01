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Мошенник пытался выманить у тюменца 500 тысяч рублей

Происшествия, 13:42 14 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Представившись сотрудником госорганизации, мошенник пытался похитить у жителя Тюмени 500 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленник в телефонном разговоре с тюменцем назвал его должность и полные данные, а также заявил, что на его имя незаконно оформляется кредит.

Звонивший предложил оформить мужчине кредит на себя, а затем перевести деньги на "безопасный счет". Услышав такое предложение, тюменец понял, что общается с мошенником, прекратил разговор и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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