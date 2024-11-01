Тюменцы одобрили проект городского бюджета на ближайшие три года

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Общий объем доходов бюджета Тюмени на 2025 год планируется в сумме 46 млрд 620 млн 767 тыс. рублей

Проект главного финансового документа на следующий год, а также плановый период 2026-2027 гг. обсудили на публичных слушаниях 14 ноября. Участие в них приняли более 150 горожан, а также депутаты гордумы, представители ТОСов.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Общий объем расходов в 2025 году запланирован в сумме 49 млрд 552 млн рублей, дефицит - 2 млрд 931 млн рублей.

"Разрыв нам удалось снизить на 8%. В качестве источников финансирования дефицита предусмотрен коммерческий кредит. Привлечение его мы планируем только в декабре 2025 года. По нашей оценке, раньше средства нам не понадобятся", - отметил директор городского департамента финансов Артем Катренко.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Более 4 млрд. рублей направят в 2025 году на содержание сети автомобильных дорог, искусственных сооружений, набережных и наружного освещения.

"Объём средств рассчитан с учётом введения в эксплуатацию после строительства и реконструкции новых объектов, - отметил он. - Также продолжится строительство дорог районе Комаровский, будут продолжены работы в жилом районе Велижанский и других".

Большое внимание в бюджете 2025 года уделено детям и молодёжи. В два раза увеличен размер стипендии главы города, присуждаемой за успехи учащимся школ и учреждений дополнительного образования.

Предусмотрены также средства на выплату стипендий студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и заключившим договор о целевом обучении. Размер выплаты будет составлять 5 тыс. руб. в месяц.

В 2025 году также будут увеличены расходы на программу временной занятости подростков и молодёжи "Отряды мэра". Вырастет на 13% размер оплаты труда подростков.

2,3 млрд рублей будет направлено на ремонты и оснащение учреждений социальной сферы.

Тюменцы традиционно приняли активное участие в обсуждении проекта, представители инициативных групп интересовались обустройством спортивных и детских игровых площадок, обустройством наружного освещения, благоустройством. Организация движения общественного транспорта и школьных автобусов особенно волновала жителей микрорайонов Казарово и Мелиораторов.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

На все вопросы участников слушаний представители профильных департаментов, а также руководители городских управ дали исчерпывающие ответы.

Открытым голосованием за одобрение проекта бюджета проголосовали большинство участников слушаний.

Подводя итог встречи, заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов подчеркнул, что рад такому конструктивному разговору.

"Естественно, когда мы говорим о развитии большого города, сегодня это без малого миллионная агломерация, которая каждый день живёт, активно строится, всегда возникает масса вопросов. Все они требуют решения. И, принимая их, нужно очень аккуратно балансировать, без перекосов, чтобы экономика города продолжала развиваться", - отметил он.

Окончательное решение по проекту бюджета будет принято тюменскими депутатами на заседании гордумы в конце ноября.

Николай Ступников