Бизнес-проект магистрантов ТИУ вошел в топ-10 стартапов всероссийского форума

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-проект магистрантов Тюменского индустриального университета Виктора Самсонова и Снежаны Тицкой вошел в топ-10 университетских стартапов на III Всероссийском форуме технологического предпринимательства, сообщает Центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Платформа SAMSON Room – маркетплейс нового поколения с искусственным интеллектом - одним нажатием позволяет по изображению планировки от застройщика определить геометрические параметры помещения и автоматически построить 3D-модель, дополнив ее мебелью и декором, которые можно приобрести через платформу. Визуализация одного изображения занимает 15 секунд, а текущие ресурсы позволяют обрабатывать до 84 тыс. изображений в год. Основой построения модели становятся данные, полученные в результате работы комплекса из сверхточной и генеративно-состязательной нейронных сетей.

"Наш проект не только содействует улучшению качества жизни и созданию комфортного жилого пространства, но и позволяет снизить время и затраты на услуги дизайнера практически до нуля. Платформа объединяет новоселов и бизнес, позволяет увеличивать поток клиентов для ремонтных бригад, мебельных фабрик и магазинов товаров для дома, – рассказал Виктор Самсонов. – Мы считаем, что пришло время изменить подход к продаже товаров и услуг в области ремонта и интерьера. Человеку больше не нужно листать карточки товаров, нанимать дизайнера, чтобы проверить, как сочетаются цвета, мебель и декор".

Первая версия продукта уже доступна для массового пользования на сайте стартапа. За две недели с момента запуска платформа сгенерировала более 630 изображений. До декабря 2025 года разработчики планируют завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выпустив вторую часть платформы. Это в перспективе позволит одной кнопкой за пять минут получить дизайн-проект в VR и не только вдохновиться изображением, но и реализовать его через партнеров.

"Участие в мероприятиях от платформы университетского технологического предпринимательства – это отличная возможность заявить о проекте и получить обратную связь от экспертов, среди которых были представители венчурных фондов "Сколково" и "Роснано". Мы проверили наши гипотезы и теперь точно знаем, что наш продукт SAMSON Room будет пользоваться спросом. Мы уже получили инвестиционное предложение о сотрудничестве и ведем переговоры", – поделилась Снежана Тицкая.