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Тюменский специалист прошел стажировку в Турции в рамках Президентской программы

Экономика, 11:12 16 ноября 2024

Департамента экономики Тюменской области | Фото: Департамента экономики Тюменской области

Выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Тюменской области, руководитель службы подрядчика АО "Мостострой-11" Максим Ручкин принял участие в стажировке в Турецкой Республике по теме "Экономическая кооперация и торговля".

Как сообщает департамент экономики Тюменской области, всего в стажировке в Анкара приняли участие 35 специалистов из 18 регионов страны. Они получили возможность встретиться с представителями турецких компаний, познакомиться с технологическими решениями, перенять опыт, представить свои проекты и установить деловые контакты.

Стажеры посетили промышленную зону "OSTIM", приняли участие в круглых столах и конференциях с представителями Генерального консульства Российской Федерации в Турции и Турецко-российского делового совета по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турецкой Республики, а также посетили различные предприятия.

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