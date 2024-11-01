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Тоболяк украл три куска мяса в тюменском магазине

Происшествия, 14:14 16 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже мяса из магазина на Тобольском тракте задержали тюменские полицейские. Ущерб составил около трёх тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Cотрудники полиции установили, что к краже причастен житель Тобольска 1979 года рождения и задержали его. Подозреваемый пояснил, что взял со стеллажей средства гигиены и три куска мяса, сложил их в пакет и покинул помещение.

Тоболяку грозит до двух лет лишения свободы.

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# кража , уголовное дело

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