Реестр отечественных литературных и мультипликационных героев создают в России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

План мероприятий по развитию индустрии детских товаров на ближайшие шесть лет в Минпромторге РФ находится на финальном согласовании. В нём предусмотрено создание реестра отечественных литературных и мультипликационных героев, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

Также в плане сделан акцент на предоставлении мер поддержки через регионы с использованием единой региональной субсидии.

"До конца года ведомство определит направления дополнительных мер финансовой поддержки предприятий отрасли, которую планируется реализовать с помощью этого механизма. Министерство уже дало рекомендации органам власти субъектов, чтобы часть федеральных средств направлять на поддержку производителей игрушек. Только за прошлый год её получили почти 200 предприятий индустрии детских товаров в половине регионов страны", — отметил Антон Алиханов.