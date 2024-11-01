  • 19 ноября 202419.11.2024вторник
  • USD99,9430
    EUR105,4606
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер южный

Реестр отечественных литературных и мультипликационных героев создают в России

Общество, 09:29 19 ноября 2024

ИА "Тюменская линия"

План мероприятий по развитию индустрии детских товаров на ближайшие шесть лет в Минпромторге РФ находится на финальном согласовании. В нём предусмотрено создание реестра отечественных литературных и мультипликационных героев, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

Также в плане сделан акцент на предоставлении мер поддержки через регионы с использованием единой региональной субсидии.

"До конца года ведомство определит направления дополнительных мер финансовой поддержки предприятий отрасли, которую планируется реализовать с помощью этого механизма. Министерство уже дало рекомендации органам власти субъектов, чтобы часть федеральных средств направлять на поддержку производителей игрушек. Только за прошлый год её получили почти 200 предприятий индустрии детских товаров в половине регионов страны", — отметил Антон Алиханов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# игрушки , Минпромторг РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 19.11.2024Инспекторы рыбоохраны в Казанском районе делают мини-печи для бойцов СВО
10:57 19.11.2024Тюменский спортсмен стал чемпионом Кубка мира по гиревому спорту
10:46 19.11.2024В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 15%
10:20 19.11.2024Пресс-конференция "Старт Ёлки желаний 2024" в Тюменской области