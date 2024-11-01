Жители Тюменской области смогут проконсультироваться о налогах в 10 мобильных офисах

| Фото: управление ФНС России по Тюменской области | Фото: управление ФНС России по Тюменской области

В 10 мобильных офисах налоговой службы смогут проконсультироваться жители Тюменской области по 22 ноября. Они разместятся в общественных местах. У специалистов можно узнать про суммы начисленных налогов, задолженности, порядок начисления, сообщает региональное управление ФНС России.

В Тюмени посетить мобильный офис можно 18 ноября с 15 до 18 часов в ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67).

19 ноября налогоплательщиков ждут в администрации с. Перевалово (ул. Школьная, 9) с 10 до 12 часов, а также в Ишиме в торговом центре "Мечта" (ул. Свердлова, 1г) – с 9 часов 30 минут до 12 часов, МФЦ с. Сладково (ул. Пушкина, 6, стр.2) с 12 часов 30 минут – до 13 часов 30 минут.

20 ноября мобильные офисы работают в трех населенных пунктах: МФЦ Тюмени (ул. Щербакова, 98/3) с 15 до 18 часов и в отделе МФЦ с. Упорово (ул. Володарского, 45) с 9 часов 30 минут до 11 часов 30 минут. А также в МФЦ с. Армизонское (ул. Ленина, 5/1) с 10 до 13 часов.

21 ноября налоговики проконсультируют в администрации пос. Московского (ул. Озёрная, 6) с 10 до 12 часов и в МФЦ Тобольска (10 мкр-н, 64) с 10 до 14 часов.

22 ноября мобильный офис откроется в ГИБДД по Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 63, к.1) с 9 до 13 часов.

Также в мобильном офисе можно будет подключить услугу "Семейный доступ" в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", который позволяет родителям быть в курсе налоговых обязанностей своих детей. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, уплатить налоги на имущество за 2023 год необходимо до 2 декабря.