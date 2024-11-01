Тюменцы уступили футболистам из Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный домашний матч футболистов "Тюмени" в 2024 году в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги с командой "Сочи" завершился для тюменцев поражением со счетом 0:1.

"Мы оборонялись, но для ничьей нам не хватило буквально пары минут", - отметил тренер тюменцев Игорь Меньщиков. Лучшую тройку сейчас составляют "Балтика" (39 очков), "Торпедо" (37) и "Урал" (33). "Тюмень" с 9 очками – на 18-м месте.

Следующий матч тюменцы проведут 23 ноября в Туле против "Арсенала".