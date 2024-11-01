Профессор ТИУ получила Гран-при конкурса "Женский облик науки"

Гран-при конкурса "Женский облик науки" в гуманитарном направлении завоевала заведующая кафедрой геодезии и кадастровой деятельности, профессор Тюменского индустриального университета Ольга Богданова.

Итоги VIII регионального конкурса среди женщин-ученых Уральского федерального округа подвели в Екатеринбурге, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Ольга Викторовна – доктор экономических наук, занимается темой развития особо охраняемых природных территорий, экологического туризма. Ее исследования позволяют сформировать рекреационные ареалы и открыть такие территории для населения.

"Рада, что живу в исторический период, когда женщины могут наравне с мужчинами проводить эксперименты, делать открытия, свободно публиковать и защищать свои научные труды, – отметила Ольга Богданова. – Если ученых делить по гендерному признаку, то на женщин все-таки возложено больше задач, потому что она должна максимально состояться и в семье, и на профессиональном поприще. Но главное сохранить свое женское начало и не "драться" с мужчинами за место в науке".

По словам организаторов, конкурс набирает все большую популярность, в этом году было подано около тысячи заявок. Гран-при вручили по трем направлениям: техническое, естественное и гуманитарное. Специальными призами были отмечены лучшие в категориях: "Наука для бизнеса", "Юность науки", "Материнство и наука", "Общественное признание" и других.