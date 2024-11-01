30 тысяч зрителей примет Тюменский драмтеатр в период новогодней кампании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 спектаклей и концертов: 45 детских, 16 взрослых и 19 мероприятий в Арт-кафе пройдут в Тюменском большом драматическом театре в течение трех недель новогодней кампании с 20 декабря текущего по 13 января 2025 года. Охват событиями составит около 30 тыс. зрителей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Самая горячая пора для нас наступает в самое холодное время года, но мы готовы", - подчеркнула и.о. директора культурного учреждения Кристина Тихонова в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

На большой сцене артисты представят три музыкальных хита ТБДТ, детские сказки "Снежная королева, "Сказки тысячи и одной ночи", "Ночь перед Рождеством". "Эти спектакли не нуждаются в рекламе, билетов практически не осталось, рассматриваем вероятность проведения дополнительных показов", - пояснила руководитель.

Публику ждет премьера на сцене Арт-кафе – музыкальный спектакль по песням советской эстрады "Новогодняя оттепель". Предпоказ состоится 10 декабря, с началом новогодней кампании постановка встанет в репертуар.

"Делает его наш артист Сергей Канаев с артистами театра. Первая часть спектакля театрализованная, вторая – больше танцевальная, в стиле квартирника. Запрос поступил именно на такой формат после удачного воплощения подобных проектов в Арт-кафе. Он интересен зрителям, люди приходят посмотреть, послушать, потанцевать и пообщаться", - отметила Кристина Тихонова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помимо спектаклей, дневных и вечерних, традиционно в конце декабря пройдет ежегодный отчетный концерт театра "Европа" Дмитрия Ефимова в течение трех дней.

"В январе на большой сцене представим ледовый хореографический спектакль "Невероятная история Кая&Герды". Наши артисты пока не встали на коньки и уступают сцену маленьким коллегам из театра на льду "Эфир", - рассказала и.о. директора драмтеатра.

По словам Кристины Тихоновой, театральный туризм в Тюмени набирает обороты, коллектив получает от зрителей из других городов и регионов обратную связь огромной силы о том, что в обязательный маршрут входит не только посещение тобольского кремля, но и тюменского театра.

Она пояснила, почему в новогодней кампании нет новых постановок: "Мы очень серьезно подходим к спектаклям для семейного просмотра. Поставили для себя задачу – вернуть традицию семейных походов в театр и обсуждений после них. В следующем году начинаем готовить два таких спектакля с пометкой 6+. Рабочее название "Купи слона" и "Конек-горбунок". Это технически сложные спектакли с мультимедийными технологиями. Они требуют всесторонней подготовки. В течение 2025 года состоятся их премьеры".

Напомним, в рамках новогодней кампании, которая стартует 20 декабря, ТКТО проведет более 200 мероприятий.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина