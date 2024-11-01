Новый производственный корпус запустили на тюменском предприятии медизделий "МИМ"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый производственный корпус с линией по выпуску шприцев на тюменском предприятии медицинских изделий "МИМ" запустили 20 ноября. Площадь помещения – 2,5 тыс. кв. метров.

Старт работе цеха дали заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, гендиректор областного Инвестагентства Николай Пуртов, представители региональной власти и компании. Вместе они запустили сборочную машину для шприцей на 150 мл.

"Это пример чистого импортозамещения. Здесь используют более чем на 80 процентов российское сырье, в том числе продукцию компании СИБУР. За счет этих кооперационных цепочек получилось выстроить экономически эффективную модель, производство полного цикла. Уникальность "МИМ" еще и в том, что здесь специалисты создают свои продукты совместно с тюменскими медиками", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

В новом корпусе разместили участки печати, сборки и упаковки. Благодаря расширению компании численность работников выросла до 140 человек. С запуском нового цеха планируется также масштабировать линейку выпускаемой продукции.

"Мы сейчас делаем акцент на номенклатуру изделий, на техническую часть. У нас большие задачи по освоению и внедрению новой продукции, в том числе, конечно, будем работать на увеличение уже имеющейся", - отметил генеральный директор предприятия Николай Ковбасюк.

На "МИМ" выпускают полимерные медицинские изделия однократного применения. Например, трубки для орошения, аспирации, наконечники и другие. Есть и устройства, аналогов которым нет в России. К примеру, это шприц-манометр, применяемый в эндоваскулярной хирургии при операциях по установке стентов, а также устройство "Плеврокат", предназначенное для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования. Всего с даты основания завода, а это 1991 год, номенклатура выпускаемой продукции выросла с трех до 155 наименований.

Свою продукцию, зарегистрированную в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ, "МИМ" поставляет во все регионы России, а также Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан.

Отметим, что с 2020 года на заводе реализуется инвестиционный проект по расширению производства. Общий объем вложений превысил 269 млн рублей. Производственный корпус площадью свыше 4,5 тыс. кв. метров был построен при поддержке правительства Тюменской области на земельном участке в селе Мальково Тюменского района. В рамках поддержки земельный участок был предоставлен предприятию без торгов.

Виктория Макарова