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От осложнения опасного заболевания спасли врачи ОКБ №1 учителя из Ялуторовска

Общество, 15:17 23 ноября 2024

пресс-служба областной клинической больницы №1 | Фото: пресс-служба областной клинической больницы №1

10 лет женщину мучили резкие боли в правом подреберье. О воспалении желчного пузыря она знала и периодически проходила лечение по месту жительства.

Пациент получила путёвку в своей поликлинике и приехала в тюменскую ОКБ №1, где была прооперирована. По словам лечащего врача, от плановой госпитализации - до экстренного обращения и операции оставалось совсем немного времени.

Калькулёзный холецистит, диагностированный у женщины опасен именно своими осложнениями, вплоть до перитонита с высокой летальностью.

"Эффективным методом лечения этого заболевания является операция по удалению жёлчного пузыря. Мы её провели лапароскопическим способом, через небольшие разрезы и без технических трудностей. Также успешно прошла реабилитация. Через три дня пациент была выписана домой", - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Сергей Липовой.

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