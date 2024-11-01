Тюменская область получит допфинансирование на социальные контракты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное финансирование расходов по социальным контрактам получит Тюменская область. Регион включен в список субъектов, которым правительство РФ направит средства для оказания помощи гражданам.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, благодаря соцконтракту, земляки, которые находятся в сложном финансовом положении смогут пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу. А также получить единовременную выплату – до 350 тыс. рублей на открытие своего собственного дела или до 200 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

Решение о направлении более 650 млн рублей 20 регионам принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки в данных регионах.

С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тыс. социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению.

Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил Татьяне Голиковой следить за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек и обязательства перед гражданами выполнялись в полном объеме, сообщается на сайте правительства РФ.