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Губернатор пожелал удачи футболистам "Тюмени" в игре с лидером Премьер-лиги

Губернатор, 19:28 25 ноября 2024

t.me/fctyumen | Фото: t.me/fctyumen

Игрокам футбольного клуба "Тюмень" и тренерскому штабу пожелал удачи губернатор Тюменской области Александр Моор. Команда встречается 26 ноября с одним из лидеров Премьер-лиги Кубка России - "Краснодаром".

"Мы все прекрасно помним, как наша команда обыгрывала на "Геологе" в кубковых матчах "Зенит" и ЦСКА – это был настоящий футбольный праздник для всего региона. Вот и сейчас болельщики с нетерпением ждут встречу с одним из сильнейших клубов страны", - подчеркнул Александр Моор в своем Telegram-канале.

По мнению главы региона, это будет тяжелая игра: "Но мы в вас верим. Пусть трибуны заряжают энергией, покажите ваш лучший футбол!".

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# Александр Моор , ФК "Тюмень" , футбол

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