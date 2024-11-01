Губернатор пожелал удачи футболистам "Тюмени" в игре с лидером Премьер-лиги

| Фото: t.me/fctyumen | Фото: t.me/fctyumen

Игрокам футбольного клуба "Тюмень" и тренерскому штабу пожелал удачи губернатор Тюменской области Александр Моор. Команда встречается 26 ноября с одним из лидеров Премьер-лиги Кубка России - "Краснодаром".

"Мы все прекрасно помним, как наша команда обыгрывала на "Геологе" в кубковых матчах "Зенит" и ЦСКА – это был настоящий футбольный праздник для всего региона. Вот и сейчас болельщики с нетерпением ждут встречу с одним из сильнейших клубов страны", - подчеркнул Александр Моор в своем Telegram-канале.

По мнению главы региона, это будет тяжелая игра: "Но мы в вас верим. Пусть трибуны заряжают энергией, покажите ваш лучший футбол!".