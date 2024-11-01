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В аварии с большегрузом под Заводоуковском погиб водитель

Происшествия, 20:45 25 ноября 2024

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель легковой машины Chery погиб при столкновении с большегрузом под Заводоуковском 25 ноября. Авария произошла на 90 километре трассы Тюмень – Омск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 54-летний водитель на Chery выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с большегрузом.

Ранения получила 50-летняя жена водителя, пассажирка Chery. Она и погибший - жители Упоровского района Тюменской области.

Из-за дорожно-транспортного сообщения на этом участке частично ограничили движение. Инспекторы перекрыли одну полосу, по второй организовали реверсивное движение в обоих направлениях.

В ближайшее время движение полностью восстановят.

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# авария , ГИБДД по Тюменской области , Заводоуковск , Тюмень - Омск

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