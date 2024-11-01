В маршрут автобуса № 53 в Тюмени добавят новую остановку
Общество, 09:52 27 ноября 2024
| Фото: администрация Тюмени
Изменения в схему движения маршрута №53 "мкр. Тюменский – ЖК "Звездный городок" внесут с 30 ноября.
Как сообщили в администрации Тюмени, в маршрут автобуса при движении в прямом и обратном направлениях будут включены остановочные пункты "ул. Надира Сагдеева".
Уточнить расписание автобусов тюменцы могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону 8-800-250-0722.