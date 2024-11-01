В маршрут автобуса № 53 в Тюмени добавят новую остановку

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Изменения в схему движения маршрута №53 "мкр. Тюменский – ЖК "Звездный городок" внесут с 30 ноября.

Как сообщили в администрации Тюмени, в маршрут автобуса при движении в прямом и обратном направлениях будут включены остановочные пункты "ул. Надира Сагдеева".

Уточнить расписание автобусов тюменцы могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону 8-800-250-0722.