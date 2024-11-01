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В Тюмени для социальных предпринимателей проведут бесплатный семинар

Общество, 08:14 28 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный семинар "Управление командой" для социальных предпринимателей состоится в Тюмени 10 декабря, начало в 16 часов, сообщает администрация города.

На семинаре участники рассмотрят основные признаки команды и ее продуктивность, изучат особенности подбора сотрудников и создание корпоративной культуры, а также закрепят знания на практике в бизнес-игре на командообразование.

Семинар пройдет в конференц-зале Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" (ул. Ленина, 69 а).

Каждый участник получит сертификат, подтверждающий прохождение обучения. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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