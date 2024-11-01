Метан станет опаснее при глобальном потеплении, заявили тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюменские ученые выявили, что метан станет опаснее при глобальном потеплении. Результатами своих исследований эксперты Школы естественных наук Виктория Колотыгина, Татьяна Кремлева и другие опубликовали в журнале Geochemistry International.

Известно, что интенсивность выделения метана из верхнего слоя торфа во многом зависит от окислительно-восстановительных условий. Сброс неочищенных сточных вод с высоким содержанием органических веществ может существенно влиять на выделение метана, способствуя изменению гидрогеохимического и гидрологического режимов и, следовательно, изменению окислительно-восстановительных условий в верхней части торфа.

Для проверки этой гипотезы и предварительной оценки влияния неочищенных сточных вод, сбрасываемых в торфяник, на углеродный баланс ученые изучили химический состав вод и растворенного углерода, а также измерили потоки метана с открытой и лесной территории на Обском торфянике. В результате исследования тюменцы пришли к выводу, что бурная эмиссия метана из заболоченных микропонижений значительно выше вблизи сброса сточных вод в Обской топи и почти в 30 раз превышает фоновые значения.

В то же время вблизи источника загрязнения обнаружены высокие концентрации соединений углерода, азота и фосфора. Приносимые сточными водами, они служат субстратами для микробной биомассы и метаногенных процессов. Хотя средняя эмиссия метана на открытой части топи несколько выше, чем на лесной, более тяжелый изотопный состав растворенного неорганического углерода на лесной части свидетельствует о том, что метагенез здесь протекает активнее, чем на открытой части.

Это позволило сделать вывод о том, что загрязнение сточными водами существенно влияет на химический состав воды топи и интенсивность потоков метана, а изотопный состав растворенного неорганического углерода потенциально может быть использован в качестве маркера распространения загрязнения.

Потоки метана из заболоченных микропонижений в лесной зоне уменьшаются по мере удаления от источника загрязнения, как и концентрации общего углерода, растворенного органического углерода, гидрокарбонатов, общего азота, аммония и нитритов, пишет управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.